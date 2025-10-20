В Черемхове наградили участников СВО и семьи погибших героев

— За успешное выполнение боевых задач орденом Мужества были награждены ефрейтор Евгений Мартынов и сержант Максим Осадчий. Медали «За отвагу» получили старшина Михаил Фалёв и рядовой Максим Фаратхутдинов, проявившие самоотверженность и готовность рисковать жизнью при защите Родины, — написал в сети Вадим Семенов.