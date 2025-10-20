В Черемхове наградили участников СВО и семьи погибших героев

В администрации города Черемхово состоялась торжественная церемония вручения государственных наград военнослужащим, участвовавшим в специальной военной операции, и родным погибших защитников Отечества. Мэр города Вадим Семенов лично вручил награды, подчеркнув, что гордится возможностью отметить мужество и отвагу земляков.
— За успешное выполнение боевых задач орденом Мужества были награждены ефрейтор Евгений Мартынов и сержант Максим Осадчий. Медали «За отвагу» получили старшина Михаил Фалёв и рядовой Максим Фаратхутдинов, проявившие самоотверженность и готовность рисковать жизнью при защите Родины, — написал в сети Вадим Семенов.
Также были вручены посмертные награды родным павших героев. Орденом Мужества были отмечены Евгений Мелентьев, Максим Никитин, Александр Кудрявцев, Александр Грук. Семья Валерия Горина приняла медали «За Отвагу» и «Участника специальной военной операции». Награды передали детям, матерям и женам павших бойцов.
