Лаборатория в Молдове получила лицензию ВОЗ для диагностики кори и краснухи

Ранее в Минздраве Молдовы сообщили, что в Европе в последние годы фиксируется самое большое количество случаев кори за 25 лет. Об этом говорится в совместном докладе ВОЗ и ЮНИСЕФ. Только в 2024 году в регионе отмечено 127 350 случаев заболевания, что вдвое больше, чем в 2023 году, или треть всех случаев кори, зарегистрированных во всем мире.