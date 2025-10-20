Лаборатория в Молдове получила лицензию ВОЗ для диагностики кори и краснухи

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Национальная лаборатория по инфекциям иммунодефицита и вирусным гепатитам получила аттестацию по диагностике кори и краснухи в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2026 год, сообщили в Национальном агентстве общественного здоровья (ANSP).
Данная лицензия подтверждает соответствие лаборатории международным требованиям к точности и надежности проводимых тестов. Аттестация получена в рамках программы внешней оценки качества, координируемой ВОЗ, она свидетельствует о способности лаборатории проводить высококачественные серологические и молекулярные исследования для выявления кори и краснухи.
«Благодаря полученной оценке, лаборатория укрепляет свою ключевую роль в мониторинге, контроле и ликвидации кори и краснухи в Республике Молдова, способствуя достижению целей ВОЗ в регионе», — отметили в ANSP.
Речь идет об инициативе ВОЗ по ликвидации кори и краснухи в европейском регионе к 2030 году.
Ранее в Минздраве Молдовы сообщили, что в Европе в последние годы фиксируется самое большое количество случаев кори за 25 лет. Об этом говорится в совместном докладе ВОЗ и ЮНИСЕФ. Только в 2024 году в регионе отмечено 127 350 случаев заболевания, что вдвое больше, чем в 2023 году, или треть всех случаев кори, зарегистрированных во всем мире.
В Молдове 2021 и 2022 годах случаи кори не регистрировались. После нескольких эпизодов заболевания в 2023 году, в 2024-м был зафиксирован значительный рост — более 200 случаев, в основном среди невакцинированных людей.