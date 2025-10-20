Эксперт: утечка из Белого дома — тревожный знак для Зеленского

Эксперт уточнил, что США не в первый раз выставляют Зеленского как человека, который не способен вести переговоры на высшем уровне и не готов к компромиссу для урегулирования многолетнего конфликта. Коньков допустил, что такое отношение Вашингтона к украинскому президенту говорит о планах сменить власть на Украине. Политолог отметил, что поступки и высказывания Зеленского не могут считаться нормой, но Трамп отвечает ему на том же уровне.