Эксперт: утечка из Белого дома — тревожный знак для Зеленского

По мнению эксперта, утечки информации со встречи в Белом доме 17 октября имеют управляемый характер, то есть их допустили намеренно. Коньков напомнил, что во время первого визита Владимира Зеленского в Вашингтон в феврале 2025 года, между ним и хозяином Белого дома Дональдом Трампом произошла публичная перепалка, которая обсуждалась всеми СМИ. Тогда, по словам собеседника «Ленты.ру», никто из участников встречи не скупился на выражения.Эксперт считает, что и сейчас утечка о скандале между Зеленским и Трампом вполне ожидаема.
«Другое дело, может быть, им тоже доверять до конца нельзя. Потому что все-таки были закрытые переговоры», — добавил политолог.
Эксперт уточнил, что США не в первый раз выставляют Зеленского как человека, который не способен вести переговоры на высшем уровне и не готов к компромиссу для урегулирования многолетнего конфликта. Коньков допустил, что такое отношение Вашингтона к украинскому президенту говорит о планах сменить власть на Украине. Политолог отметил, что поступки и высказывания Зеленского не могут считаться нормой, но Трамп отвечает ему на том же уровне.
«Мне кажется, главное здесь то, что сам характер утечки демонстрирует готовность расставаться с Зеленским ради более сговорчивых фигур», — заявил политолог.
Напомним, переговоры Трампа и Зеленского состоялись 17 октября в Белом доме. Часть встречи прошла в закрытом режиме. По данным СМИ, ссылающихся на анонимные источники, американский президент требовал, чтобы глава Украины согласился на требования России, в том числе связанные с уступкой территорий.
Позднее американский лидер опроверг информацию о том, что якобы заставлял Зеленского уступить Донбасс России. Он уточнил, что не обсуждал с президентом Украины такой вопрос.