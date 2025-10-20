К концу года в Вологодской области обновят поликлинику Белозерской больницы

Капитальный ремонт поликлиники Белозерской центральной районной больницы Вологодской области планируют завершить в конце декабря 2025 года. Работы проводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Специалисты приводят в порядок кровлю, фасады и крыльцо здания. Также они обновляют цокольный этаж, меняют систему канализации, сети тепло- и водоснабжения.
За 2025 год в Вологодской области планируется отремонтировать 103 учреждения здравоохранения. Среди них — 10 фельдшерско-акушерских пунктов, 14 объектов в центральных районных больницах, 5 — в стационарах Вологды и Череповца.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.