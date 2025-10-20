В Самарскую области поступила новая партия вакцины от гриппа

«В Самарскую область в полном объеме поступили федеральные партии вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей — 1,6 млн доз. Кроме этого, закупили около 300 тысяч доз вакцины за счет областного бюджета. Планируем охватить вакцинацией не менее 60% жителей Самарской области и 75% — из группы риска. Это наше старшее поколение, пациенты с хроническими заболеваниями, маленькие дети и беременные женщины. Именно у этих категорий фиксируются осложненное течение инфекции, госпитализации и тяжелые последствия», — рассказал министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.