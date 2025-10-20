Новый электробусный маршрут хотят запустить в Нижнем Новгороде

«Из-за дефицита водительских кадров и с учетом особенностей режима труда и отдыха водителей, установленных законодательством, не для всех автобусов предусмотрен двухсменный режим работы, в связи с чем в вечернее время интервал увеличивается. Транспортными предприятиями принимаются все возможные меры по исполнению расписания движения в полном объеме», — отметили в министерстве.