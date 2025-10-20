Ричмонд
Новый электробусный маршрут хотят запустить в Нижнем Новгороде

Это планируется сделать в 2026 году.

Источник: Время

Новый электробусный маршрут может появиться в Нижнем Новгороде в 2026 году. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта при ответе на вопросы нижегородцев в социальных сетях.

Местная жительница пожаловалась на количество транспорта из Щербинок в нижнюю часть города (через Мызинский мост) по вечерам.

«Из-за дефицита водительских кадров и с учетом особенностей режима труда и отдыха водителей, установленных законодательством, не для всех автобусов предусмотрен двухсменный режим работы, в связи с чем в вечернее время интервал увеличивается. Транспортными предприятиями принимаются все возможные меры по исполнению расписания движения в полном объеме», — отметили в министерстве.

Специалисты напомнили, что данное направление обслуживается автобусными маршрутами № 15, 77, 66, 86 — на них граждане могут добраться до крупных пересадочных узлов.

«В 2026 году рассматривается организация нового электробусного маршрута в этом направлении», — ответили на вопрос в ведомстве.

Ранее сообщалось, что последние рейсы четырех электробусных маршрутов изменились в Нижнем Новгороде.