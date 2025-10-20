Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Недетские игры НАТО в Молдове: Минобороны предупреждает, что по дорогам страны будет передвигаться военная техника

Военные учения с участием военнослужащих Румынии пройдут в Молдове с 20 по 31 октября.

Источник: Комсомольская правда

Военные учения «Joint Combined Exchange Training-2025» с участием военнослужащих Румынии пройдут в Молдове с 20 по 31 октября.

Будут тренировать, в том числе, и высадку парашютного десанта. Куда именно молдавская армия могла бы высадить парашютный десант — об этом в Минобороны не рассказывают.

Чтобы вы понимали, что эти ежегодные маневры происходят в Молдове уже несколько лет.

Учения «Joint Combined Exchange Training» — это не странный пикник для молдавских и румынских парней на свежем воздухе с распеванием песен о дружбе и сотрудничестве.

JCET — это программа по отработке взаимодействия американского спецназа с подразделениями стран, в которых США потенциально могут вести военные действия. Программа JCET занимает важное место в стратегии США и НАТО по «сдерживанию России и Китая», уточняет rusputnikmd_2.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Тупик власти: Без возврата к нормальной цене на газ, у Молдовы не получатся никакие реформы.

Пусть хоть волшебник придет сюда, но если у него газ будет стоить 25 леев, а в соседней стране 15 леев, понятно, кто будет рентабельнее (далее…).

«Верной» дорогой идёт Молдова: Экономика катится вниз, зато власть аплодирует под соусом евро устремлений.

Рассказываем, как изменилась жизнь в Молдове после 28 сентября (далее…).

Третья за месяц магнитная буря накрыла Землю: жителям Молдовы рассказали, когда же наступит затишье.

Нормализация геомагнитной обстановки ожидается к середине дня 20 октября (далее…).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше