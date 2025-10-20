Ричмонд
Мэрия Самары прокомментировала некачественные завтраки в гимназии № 133

Стало известно, почему школьникам в Самаре приготовили некачественный завтрак.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре школьники пожаловались на несъедобные завтраки. По их словам, в гимназии № 133 детям приготовили омлет, в котором была плесень, а также осколки яичной скорлупы. Городской департамент образования провел проверку.

«Установлено, что сотрудники пищеблока использовали алюминиевый противень для приготовления блюда, в результате чего произошло нарушение технологии», — сообщила пресс-служба администрации «КП-Самара».

В мэрии заверили, что плесени в еде не было, а подрядчику уже направили претензию. Детям заменили порции еды. Директору гимназии напомнили, что он должен контролировать организацию и качество питания, которое получают школьники.