Мэрия Самары прокомментировала некачественные завтраки в гимназии № 133

В Самаре школьники пожаловались на несъедобные завтраки. По их словам, в гимназии № 133 детям приготовили омлет, в котором была плесень, а также осколки яичной скорлупы. Городской департамент образования провел проверку.
«Установлено, что сотрудники пищеблока использовали алюминиевый противень для приготовления блюда, в результате чего произошло нарушение технологии», — сообщила пресс-служба администрации «КП-Самара».
В мэрии заверили, что плесени в еде не было, а подрядчику уже направили претензию. Детям заменили порции еды. Директору гимназии напомнили, что он должен контролировать организацию и качество питания, которое получают школьники.