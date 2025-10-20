В Куйбышевском районе планируют построить новую развязку

«Одна из основных проблем Куйбышевского района — нехватка транспортных развязок. Постепенно решаем этот вопрос, ряд дорожных проектов уже в работе. Теперь перед градостроителями и дорожниками стоит задача рассмотреть возможность и объемы работ по прокладке качественной дороги по ул. Воинской в месте пересечения Гаражного проезда и Долотного переулка. В этом году там уже отремонтирован Гаражный проезд от ул. Хасановской до переулка Долотного», — отметил глава города Самара Иван Носков.