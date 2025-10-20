Ричмонд
Калининградцы завалили зоопарк упаковками из-под яиц

Зоопарк прекращает прием картонных лотков, их собрали слишком много.

Источник: Калининградский зоопарк

Калининградский зоопарк прекращает прием упаковок из-под яиц у населения — лотков принесли столько, что их хватит не менее, чем на год. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

Ранее мы писали о том, что зоопарк объявил сбор лотков из-под яиц для выращивания кормовых сверчков. Насекомые их едят: несколько сотен сверчков съедают от 10 до 20 упаковок в неделю.

Большую часть собранных лотков передали в сектор «Террариум». Остальные — в секторы «Хищные и ластоногие» и «Австралийский континент».

Если у вас остаются такие лотки из-под яиц, их можно отвезти на переработку по адресу: Калининград, ул. 5-я Причальная, 2а.