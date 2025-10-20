Для адресной доставки лекарств создали кристаллические ДНК- «цветы»

Так, рост кислотности среды заставляет ДНК-нити, встроенные в «цветок», сворачиваться в более плотные структуры, в результате чего нанокапсула закрывается. При попадании в нейтральную среду наноструктура возвращается в исходное состояние, что ведет к ее раскрытию и попаданию ее содержимого внутрь новой среды или клетки. Подобным образом, как отмечают ученые, можно как доставлять лекарства внутрь определенных тканей и органов тела, так и извлекать из их клеток возможные биомаркеры развития болезни или опухоли.