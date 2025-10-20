Жители Фестивального микрорайона Краснодара ощутили сильный запах сероводорода. Загрязнение воздуха зафиксировано 19 октября.
По данным поста контроля загрязнения атмосферного воздуха на улице Атарбекова, уровень сероводорода составил 2,4. Это выше предельно допустимой концентрации веществ, равной 1.
«По остальным замеряемым веществам количество соответствует низкому уровню загрязнения атмосферного воздуха», — сообщили в Центре озеленения и экологии Краснодара.
На остальных постах контроля превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано. Они находятся по улицам 40-летия Победы, Песчаной, на проспекте Чекистов и на пересечении улиц Новороссийской и Симферопольской.