Пострадавшие от массового отравления в Бурятии могут получить компенсацию

Компания заключила договор со специалистом в области урегулирования споров.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии после массового отравления заключен договор о компенсации пострадавшим. Компания заключила договор со специалистом в области урегулирования споров для организации выплат в рамках действующего законодательства.

Напомним, что вечером 18 октября в столице Бурятии было зафиксировано массовое обращение людей за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. По последним данным, количество пострадавших достигло 89 человек, включая 49 детей. У части пациентов диагностирован сальмонеллез, один человек находится в реанимационном отделении, хотя его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. Оказалось, все пострадавшие ели шаурму, онигири и другие продукты, приобретенные в одной из местных торговых сетей.

— Мы осознаем сложность ситуации и намерены оказывать всяческое содействие по быстрому и мирному урегулированию возникшей ситуации. Наша цель — решить все вопросы быстро, с уважением и максимальным вниманием к каждому обращению, — говорится в официальном заявлении компании-производителя.

Параллельно продолжается расследование уголовного дела. Предъявлено обвинение заведующей производством цеха готовой пищевой продукции по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью людей по неосторожности. Производственный цех, где изготавливалась проблемная продукция, закрыт.