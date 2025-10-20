Пострадавшие от массового отравления в Бурятии могут получить компенсацию

В Бурятии после массового отравления заключен договор о компенсации пострадавшим. Компания заключила договор со специалистом в области урегулирования споров для организации выплат в рамках действующего законодательства.
Напомним, что вечером 18 октября в столице Бурятии было зафиксировано массовое обращение людей за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. По последним данным, количество пострадавших достигло 89 человек, включая 49 детей. У части пациентов диагностирован сальмонеллез, один человек находится в реанимационном отделении, хотя его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. Оказалось, все пострадавшие ели шаурму, онигири и другие продукты, приобретенные в одной из местных торговых сетей.
— Мы осознаем сложность ситуации и намерены оказывать всяческое содействие по быстрому и мирному урегулированию возникшей ситуации. Наша цель — решить все вопросы быстро, с уважением и максимальным вниманием к каждому обращению, — говорится в официальном заявлении компании-производителя.
Параллельно продолжается расследование уголовного дела. Предъявлено обвинение заведующей производством цеха готовой пищевой продукции по статье о производстве и сбыте небезопасной продукции, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью людей по неосторожности. Производственный цех, где изготавливалась проблемная продукция, закрыт.