Пострадавшие от массового отравления в Бурятии могут получить компенсацию

Напомним, что вечером 18 октября в столице Бурятии было зафиксировано массовое обращение людей за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. По последним данным, количество пострадавших достигло 89 человек, включая 49 детей. У части пациентов диагностирован сальмонеллез, один человек находится в реанимационном отделении, хотя его состояние оценивается как стабильное с положительной динамикой. Оказалось, все пострадавшие ели шаурму, онигири и другие продукты, приобретенные в одной из местных торговых сетей.