Жителям высокогорного кластера Сочи досрочно дали тепло

Отопительный сезон досрочно стартовал в Сочи. Первыми тепло получат жители высокогорных поселков Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов. Постановление об этом подписал глава города Андрей Прошунин.
Что касается отопления поликлиник, школ, больниц и других соцобъектов на прибрежной части курорта, то подключать их будут по официальному запросу.
«Погода не ждет официальных дат, а значит и мы не можем ждать, когда людям станет неуютно в своих домах. Особенно это касается наших жителей в высокогорных поселках, детей в школах и садах, пациентов в больницах», — сказал Андрей Прошунин.
Он поручил коммунальщикам внимательно следить за подачей тепла в соцучреждения и дома, и оперативно реагировать в случаях сбоев.
Официально отопительный сезон в Сочи должен начаться 5 ноября. С этого дня тепло начнут постепенно подавать в 2000 жилых домов и более 200 соцобъектов.