Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям высокогорного кластера Сочи досрочно дали тепло

Массово дома сочинцев начнут подключать к отоплению с 5 ноября.

Источник: AP 2024

Отопительный сезон досрочно стартовал в Сочи. Первыми тепло получат жители высокогорных поселков Адлерского, Лазаревского и Хостинского районов. Постановление об этом подписал глава города Андрей Прошунин.

Что касается отопления поликлиник, школ, больниц и других соцобъектов на прибрежной части курорта, то подключать их будут по официальному запросу.

«Погода не ждет официальных дат, а значит и мы не можем ждать, когда людям станет неуютно в своих домах. Особенно это касается наших жителей в высокогорных поселках, детей в школах и садах, пациентов в больницах», — сказал Андрей Прошунин.

Он поручил коммунальщикам внимательно следить за подачей тепла в соцучреждения и дома, и оперативно реагировать в случаях сбоев.

Официально отопительный сезон в Сочи должен начаться 5 ноября. С этого дня тепло начнут постепенно подавать в 2000 жилых домов и более 200 соцобъектов.