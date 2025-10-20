«Поезда здоровья» в Башкирии обнаружили тысячи факторов риска у населения

В мобильных бригадах работали специалисты разных профилей: терапевты, хирурги, гинекологи, онкологи, кардиологи, урологи, офтальмологи, неврологи, стоматологи и эндокринологи. В результате осмотров они зафиксировали у жителей республики почти 23 тысячи факторов, которые могут привести к серьезным болезням. В частности, было выявлено более 7 тысяч случаев проблем с артериальным давлением, более 5 тысяч случаев повышенного холестерина и более 3,5 тысяч случаев высокого уровня сахара в крови.