Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поезда здоровья» в Башкирии обнаружили тысячи факторов риска у населения

Медики нашли у жителей Башкортостана почти 23 тысячи опасных симптомов.

Источник: Комсомольская правда

Медицинские «поезда здоровья» в 2025 году побывали в 356 населенных пунктах Башкирии. Акция под названием «Здоровая республика — здоровый регион» проходит уже в седьмой раз.

Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании, врачи в ходе выездов провели 175,5 тысяч осмотров и более 40 тысяч различных исследований. Среди них было сделано свыше 26 тысяч флюорографий и почти 15 тысяч маммографий.

В мобильных бригадах работали специалисты разных профилей: терапевты, хирурги, гинекологи, онкологи, кардиологи, урологи, офтальмологи, неврологи, стоматологи и эндокринологи. В результате осмотров они зафиксировали у жителей республики почти 23 тысячи факторов, которые могут привести к серьезным болезням. В частности, было выявлено более 7 тысяч случаев проблем с артериальным давлением, более 5 тысяч случаев повышенного холестерина и более 3,5 тысяч случаев высокого уровня сахара в крови.

По итогам обследований 338 человек направили на дополнительную диагностику, 148 пациентов получили направление в стационар, 208 человек нуждаются в коронароангиографии, а 55 пациентам предстоит пройти ЭхоКГ.

Глава Минздрава также отметил, что с 2019 года количество жителей, которые участвуют в акции, выросло в полтора раза.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.