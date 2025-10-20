«Поезда здоровья» в Башкирии обнаружили тысячи факторов риска у населения

Медицинские «поезда здоровья» в 2025 году побывали в 356 населенных пунктах Башкирии. Акция под названием «Здоровая республика — здоровый регион» проходит уже в седьмой раз.
Как сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на оперативном совещании, врачи в ходе выездов провели 175,5 тысяч осмотров и более 40 тысяч различных исследований. Среди них было сделано свыше 26 тысяч флюорографий и почти 15 тысяч маммографий.
В мобильных бригадах работали специалисты разных профилей: терапевты, хирурги, гинекологи, онкологи, кардиологи, урологи, офтальмологи, неврологи, стоматологи и эндокринологи. В результате осмотров они зафиксировали у жителей республики почти 23 тысячи факторов, которые могут привести к серьезным болезням. В частности, было выявлено более 7 тысяч случаев проблем с артериальным давлением, более 5 тысяч случаев повышенного холестерина и более 3,5 тысяч случаев высокого уровня сахара в крови.
По итогам обследований 338 человек направили на дополнительную диагностику, 148 пациентов получили направление в стационар, 208 человек нуждаются в коронароангиографии, а 55 пациентам предстоит пройти ЭхоКГ.
Глава Минздрава также отметил, что с 2019 года количество жителей, которые участвуют в акции, выросло в полтора раза.
