Волгоградцы жалуются на текущие крыши, крыс, тараканов и соседей

Волгоградцы не любят насекомых, грызунов и шумных соседей, и любят жаловаться в Роспотребнадзор. За 9 месяцев 2025 года специалисты ведомства приняли уже более 9 тысяч обращений от волгоградцев, и половина из них — жалобы на санитарное состояние, прежде всего жилых помещений. Такие жалобы оставили 4751 человек.
Людей, написавших письма или сообщения на сайте Роспотребнадзора, довели до этого плесень на стенах в их домах, текущие крыли, заливающая дом канализация, или УК, которая не убирает подъезды. Много жалоб на крыс и тараканов, а также соседей, которые или захламляют свои квартиры, или нарушают правила содержания животных, или громко себя ведут, нарушая законы о тишине. Кого-то достало содержание контейнерных площадок и свалки — мусорной теме посвятили свои обращения 906 человек.
Вторая половина обратившихся, а конкретно 3963 человека, жаловались на нарушения прав покупателей. Возмущают волгоградцев нежелание возвращать деньги за некачественный товар, есть проблемы с маркетплейсами. Много жалоб на сферу услуг. По большинству жалоб специалисты Роспотребнадзора дали ответы разъяснительного характера, в суд направили 24 иска.