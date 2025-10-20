Волгоградцы жалуются на текущие крыши, крыс, тараканов и соседей

Людей, написавших письма или сообщения на сайте Роспотребнадзора, довели до этого плесень на стенах в их домах, текущие крыли, заливающая дом канализация, или УК, которая не убирает подъезды. Много жалоб на крыс и тараканов, а также соседей, которые или захламляют свои квартиры, или нарушают правила содержания животных, или громко себя ведут, нарушая законы о тишине. Кого-то достало содержание контейнерных площадок и свалки — мусорной теме посвятили свои обращения 906 человек.