Столица Мордовии Саранск и белорусский Брест могут стать городами-побратимами

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столица Мордовии Саранск и белорусский Брест могут стать городами-побратимами. Об этом после встречи у Президента Беларуси заявил журналистам глава Республики Мордовия Российской Федерации Артем Здунов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Глава Мордовии сделал акцент на важности совместной работы с молодежью, что в том числе обсуждалось на встрече у Президента. «Мы хотим реализовать проект в Брестской крепости “До Сурского рубежа”. Я еще раз рассказал историю Сурского рубежа, благодаря чему мы не пустили фашистов в далеких 40-х годах прошлого века. Ребята должны ездить и учиться. У вас отличный учебный центр. Мы с таким воодушевлением были в Брестской крепости и в целом в Бресте», — отметил глава Мордовии.

«Есть намерение вообще стать городами-побратимами Саранску и Бресту. Похожие города. И даже уклад экономики в чем-то похож», — заявил Артем Здунов.

Сурский рубеж был построен в 1941—1942 годах в районах, прилегающих к реке Суре, для обороны от фашистских захватчиков и проходил через территории Пензенской области и Чувашии. Этот рубеж является символом народного подвига.