Столица Мордовии Саранск и белорусский Брест могут стать городами-побратимами

Глава Мордовии сделал акцент на важности совместной работы с молодежью, что в том числе обсуждалось на встрече у Президента. «Мы хотим реализовать проект в Брестской крепости “До Сурского рубежа”. Я еще раз рассказал историю Сурского рубежа, благодаря чему мы не пустили фашистов в далеких 40-х годах прошлого века. Ребята должны ездить и учиться. У вас отличный учебный центр. Мы с таким воодушевлением были в Брестской крепости и в целом в Бресте», — отметил глава Мордовии.