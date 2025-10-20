Ричмонд
Калининградским пенсионерам объяснили, кто может претендовать на дополнительные выплаты

КАЛИНИНГРАД, 20 октября, ФедералПресс. В Калининградской области 260 пенсионеров автоматически получили надбавку к пенсии. В региональном отделении СФР уточнили, что речь идет о гражданах, которым исполнилось 80 лет.

Источник: Reuters

«Увеличение в размере фиксированной выплаты, которая в 2025 году составляет 8 907,7 рублей, начинает выплачиваться со следующего месяца после дня рождения пожилого человека», — говорится в сообщении.

При этом для некоторых категорий граждан повышение не предусмотрено. Речь идет о пенсионерах с инвалидностью I группы, которые уже получают удвоенный размер фиксированной выплаты, а также о получателях социальной пенсии по старости и страховой пенсии по случаю потери кормильца. Однако последние могут перейти на страховую пенсию по старости, если при перерасчете ее размер окажется выше. В 2025 году в Калининградской области около 30 тысяч граждан старше 80 лет получают повышенную пенсию.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что калининградским пенсионерам упростят получение социальной доплаты.