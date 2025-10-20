Калининградским пенсионерам объяснили, кто может претендовать на дополнительные выплаты

При этом для некоторых категорий граждан повышение не предусмотрено. Речь идет о пенсионерах с инвалидностью I группы, которые уже получают удвоенный размер фиксированной выплаты, а также о получателях социальной пенсии по старости и страховой пенсии по случаю потери кормильца. Однако последние могут перейти на страховую пенсию по старости, если при перерасчете ее размер окажется выше. В 2025 году в Калининградской области около 30 тысяч граждан старше 80 лет получают повышенную пенсию.