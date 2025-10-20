Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 октября: главное

На саммите в Будапеште РФ рассчитывает продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования и обсудить двусторонние отношения с США.
Подготовка очередного саммита РФ — США в полном объеме не начата.
Кремль объяснил выбор Будапешта для встречи Трампа и Путина.
С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и очень весьма конструктивные отношения у президента Путина. Это во многом способствовало тому пониманию, которое было выработано в ходе последнего телефонного разговора [российского и американского лидеров].
Кремль призвал использовать саммит в Венгрии для обсуждения отношений РФ и США.
Пока никаких деталей о возможном присутствии Украины и стран Европы на саммите президентов России и США в Венгрии нет.
Москва продолжит общение с Вашингтоном по теме украинского урегулирования, ведется серьезная работа.
Линия РФ насчет остановки войск на текущих позициях не меняется.
Эта тема неоднократно поднималась с разными нюансами в ходе российско-американских контактов, и российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется.
Российская сторона не получала от США уведомлений по решению не поставлять Украине ракеты Tomahawk.
Мы слышим и слушаем заявления на этот счет. Вот так и ориентируемся. Также есть контакты на рабочем, на экспертном уровне, где тоже имеем возможность обмениваться позицией.
Кремль не стал комментировать сообщения прессы об обсуждении Путиным и Трампом возможных территориальных обменов Украины и РФ.
Москва слышит все противоречивые заявления из Киева, все это не способствует мирному урегулированию, а, скорее, затрудняет процесс.
Ситуация со всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе очень сложная.
Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну.
РФ готова расширять сотрудничество с Ираном во всех областях.
20 октября Владимир Путин примет с докладом главу «ДОМ.РФ» Виталия Мутко в связи с планами выхода компании на IPO.