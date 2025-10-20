Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 20 октября: главное

Неконструктивная позиция европейцев, конечно же, ведет к тому, что она становится еще сложнее день ото дня. Мы считаем, что нужно вести переговоры. Конечно, нету никаких оснований для оказаний чрезмерного давления таким образом на Иран, суверенную страну.