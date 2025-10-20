Новая философия воспитания: как в России развивают наставничество

Сегодня в нашей стране все больше внимания уделяют всестороннему развитию подрастающего поколения. Для этого по национальному проекту «Молодежь и дети» открывают новые школы, создают возможности для профориентации, развивают сферу допобразования, повышают квалификацию педагогов. С 2021 года в российских школах, а с 2023-го в колледжах появились советники директоров по воспитанию. Такие наставники помогают ребятам раскрыть свои таланты и найти общий язык со сверстниками.
Самые активные советники, а также школьники, студенты и их родители в 2025 году приняли участие в окружных образовательных форумах «Новая философия воспитания». Их итоги подведут на финальном мероприятии в Москве. Там же наградят лучших педагогов по итогам одноименной премии. Подробнее об этом — в нашем материале.
В масштабе целой страны.
Ежегодно на форумах «Новая философия воспитания», которые проводит «Российский детско-юношеский центр» (Росдетцентр), эксперты в сфере образования обмениваются мнениями по ключевым вопросам обучения детей, изучают лучшие педагогические практики. Также в работе участвуют специалисты из «Навигаторов детства». Это проект, благодаря которому с 2021 года развивают национальную систему наставничества в российских школах и колледжах.
В 2025 году при поддержке правительства РФ и Минпросвещения России «Новую философию воспитания» масштабировали: форумы впервые прошли во всех федеральных округах.
«Наш Президент объявил этот год Годом защитника Отечества, и местами проведения форумов мы выбрали города-герои, города воинской славы и города трудовой доблести. Серия из восьми форумов стартовала в апреле в Нижнем Новгороде, где собрались почти 700 представителей Приволжского федерального округа. Далее в весенней сессии были Владивосток, Екатеринбург и Новосибирск. После летнего перерыва серия продолжилась в Волгограде, Грозном, Санкт-Петербурге», — рассказал нашему порталу директор Росдетцентра Александр Кудряшов.
Международное сообщество наставников.
Самый массовый заключительный форум «Новая философия воспитания» собрал в Орле более 1 тыс. представителей Центрального федерального округа, Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Всего на окружных мероприятиях работали почти 5,5 тыс. человек. Они поучаствовали в работе стратегических сессий, побывали на интерактивных лекциях, мастер-классах и практических занятиях. Во время общения с психологами многие педагоги взглянули по-другому на свою работу с детьми и их родителями.
«Активными участниками стали советники директоров по воспитанию школ и колледжей. Многие из них подключились в свое время к “Навигаторам детства”. Благодаря этому проекту в регионах удалось сформировать уникальное сообщество современных наставников, которое объединяет более 40 тысяч настоящих профессионалов своего дела. Именно они стали сегодня настоящими старшими товарищами для миллионов школьников и студентов», — отмечает Александр Кудряшов.
Одна из ключевых задач «Навигаторов детства» — наполнить внеурочную жизнь интересными активностями. При участии советников директоров по воспитанию за последние три года в школах и учреждениях СПО появилось почти 58 тыс. новых воспитательных пространств: музеев, медиацентров, театров, волонтерских клубов, центров детских и молодежных инициатив и других точек притяжения. Такие площадки раскрывают лидерские качества и таланты детей и молодежи. Под чутким руководством наставников ребята выбирают будущие профессии и выстраивают свой индивидуальный маршрут развития.
По словам директора Росдетцентра, сегодня «Навигаторы детства» выходят на новый уровень: проект уже осваивают в Абхазии и Южной Осетии. Планируется, что это поможет сформировать в республиках профессиональное сообщество наставников. Именно они будут воспитывать подрастающее поколение на основе традиционных ценностей.
Финальная встреча в столице.
Заключительный Всероссийский форум «Новая философия воспитания» пройдет с 28 по 30 ноября в Москве. Он станет итогом масштабной работы, которую провели за год, и одновременно отправной точкой для использования новых подходов в воспитательной работе.
Как отметил Александр Кудряшов, участники форума встретятся на одной из знаковых площадок столицы — в Национальном центре «Россия». Своим опытом поделятся около 1,6 тыс. лучших советников директоров по воспитанию, представителей школьного актива и родительского сообщества из всех регионов страны.
«Проводя этот масштабный форум, мы ставим перед собой главные задачи — показать и систематизировать результаты федеральных проектов Росдетцентра и уникальных региональных практик, накопленных в 2025 году», — поделился планами Александр Кудряшов.
Один из таких успешных примеров работы Росдетцентра совместно с Центром международного сотрудничества Минпросвещения РФ — международный проект «Точки дружбы». Он стал связующей нитью между российскими школьниками и их сверстниками из десятков образовательных организаций по всему миру. Благодаря проекту ребята знакомятся с культурой и традициями стран-участниц. Помогают им в этом советники директоров по воспитанию.
Наставники по призванию сердца.
Кроме различных проектов на итоговом форуме впервые представят кодекс «Новой философии воспитания». Также огласят имена победителей IV Всероссийской детской премии «Новая философия воспитания». Этот конкурс, по словам Александра Кудряшова, стал одним из ключевых событий года.
«Уникальность премии в том, что инициаторами поощрения своих наставников стали сами дети, и они же выступают в роли ее главных судей. Самые активные школьники из разных регионов вошли в детский экспертный совет, который будет оценивать работы педагогов, выбирая лучшего», — рассказал директор Росдетцентра.
На премию подали более 15,5 тыс. заявок. Большинство из них — около 8,4 тыс. — в номинации «Навигатор детских открытий» для советников директоров школ. Также заявки поступили от муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», представителей родительского и педагогического сообществ.
В очном этапе, который пройдет на итоговом форуме в Москве, примут участие 60 финалистов конкурса. Они поборются за звание лучшего в номинациях для советников школ и учреждений СПО, муниципальных координаторов проекта «Навигаторы детства», а также за приз зрительских симпатий от детского экспертного совета.
Профессия советника директора по воспитанию еще очень молода и во многом формируется здесь и сейчас, отмечает Александр Кудряшов. Такие площадки, как «Новая философия воспитания», помогают пересмотреть подходы к всестороннему развитию подрастающего поколения. Именно на форуме объединяются усилия государства, школ и колледжей, семей в общем деле формирования гармонично развитой личности, разделяющей традиционные российские духовно-нравственные ценности. Работу в этом направлении поддерживает нацпроект «Молодежь и дети». В его центре — строительство и ремонт школ, создание комфортных условий для обучения, повышение престижа профессии педагога и начисление ежемесячных выплат классным руководителям и советникам по воспитанию. Одна из инициатив нацпроекта — «Профессионалитет» — образовательная программа в колледжах и техникумах, которая позволяет за короткий срок получить востребованные и перспективные рабочие профессии с гарантированным трудоустройством.