Новая философия воспитания: как в России развивают наставничество

Сегодня в нашей стране все больше внимания уделяют всестороннему развитию подрастающего поколения. Для этого по национальному проекту «Молодежь и дети» открывают новые школы, создают возможности для профориентации, развивают сферу допобразования, повышают квалификацию педагогов. С 2021 года в российских школах, а с 2023-го в колледжах появились советники директоров по воспитанию. Такие наставники помогают ребятам раскрыть свои таланты и найти общий язык со сверстниками.