Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов

Кабмин поддержал проект об улучшении порядка медосвидетельствования мигрантов.

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Кабмин России поддержал законопроект о совершенствовании порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — сказано в документе.

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.