Правительство одобрило проект об изменении порядка медосмотра для мигрантов

Законопроект направлен на совершенствование правового регулирования порядка проведения медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства на наличие или отсутствие факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.