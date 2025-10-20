В Оренбурге открыли обновленный стадион «Маяк»

Стадион «Маяк» открыли в Оренбурге после реконструкции, которую провели в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации города.
Специалисты уложили новый искусственный газон на футбольном поле, смонтировали ограждение и обустроили освещение. На легкоатлетических дорожках заменили покрытие и нанесли разметку. Отмечается, что на преображенном стадионе будут тренироваться свыше 700 воспитанников школы олимпийского резерва № 9 «Сармат».
«Благодаря совместной работе мы сегодня видим красивый благоустроенный объект, и это лишь первый этап работ. В планах — расширение территории и создание комплексной спортивной инфраструктуры, включающей площадки для воркаута и полосы препятствий. Проект будет реализован поэтапно в течение нескольких лет», — рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Оренбургской области Александр Куниловский.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.