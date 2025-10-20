В Подмосковье обустроили более 100 остановок общественного транспорта

Свыше 100 остановок общественного транспорта обустроили на дорогах Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по обустройству новых остановок провели в 25 городских и муниципальных округах Подмосковья. Наибольший объем работ реализовали за пределами городов — в деревнях, селах и поселках. Там установлены разные виды павильонов типа “Межгород”, включая обновленные из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом, а также боковыми ударопрочными стеклами с обеих сторон. Для повышения комфорта жителей специалисты “Мосавтодора” до конца года планируют построить еще более 40 новых остановок с павильонами, на 31 объекте работы ведутся уже сейчас», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
В частности, новые остановочные пункты появились в деревнях Кабаново, Покровка, Субботино и Мещериново, а также в поселке Уваровка. Отмечается, что специалисты также устанавливают павильоны типа «Городской стандарт», изготовленные из ударопрочного стекла с металлическим каркасом и крышей для защиты от дождя и солнца. Один из них разместили в микрорайоне Мамонтовка города Пушкино.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.