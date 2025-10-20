В Подмосковье обустроили более 100 остановок общественного транспорта

«Работы по обустройству новых остановок провели в 25 городских и муниципальных округах Подмосковья. Наибольший объем работ реализовали за пределами городов — в деревнях, селах и поселках. Там установлены разные виды павильонов типа “Межгород”, включая обновленные из перфорированной металлической панели с металлическим каркасом, а также боковыми ударопрочными стеклами с обеих сторон. Для повышения комфорта жителей специалисты “Мосавтодора” до конца года планируют построить еще более 40 новых остановок с павильонами, на 31 объекте работы ведутся уже сейчас», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.