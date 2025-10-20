В Кировской области откроют 7 новых женских консультаций

«Делаем все, чтобы молодые люди увереннее планировали семью и рождение детей. По президентскому нацпроекту “Семья” значительно расширим сеть женских консультаций. Целенаправленно создаем условия для молодых семей не только в Кирове, но и в районах области. Это позволяет проводить комплексную диагностику здоровья женщины и будущего ребенка на самом высоком уровне», — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.