В Кировской области откроют 7 новых женских консультаций

Семь современных женских консультаций откроют в Кировской области по национальному проекту «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
Консультации появятся на базе медучреждений в Верхнекамском, Малмыжском, Нолинском, Советском, Омутинском, Юрьянском и Яранском районах. Еще одно такое подразделение уже начали оснащать в Зуевской центральной районной больнице. Туда поступили гинекологические кресла, комплекс диагностического оборудования для оценки здоровья женщины и будущего ребенка, электрокардиограф, аппараты для суточного мониторирования артериального давления и проведения ультразвуковой диагностики.
«Делаем все, чтобы молодые люди увереннее планировали семью и рождение детей. По президентскому нацпроекту “Семья” значительно расширим сеть женских консультаций. Целенаправленно создаем условия для молодых семей не только в Кирове, но и в районах области. Это позволяет проводить комплексную диагностику здоровья женщины и будущего ребенка на самом высоком уровне», — рассказал губернатор Кировской области Александр Соколов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.