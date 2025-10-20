Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Салавате благоустроят еще одну общественную территорию

Завершить все работы планируют в ноябре.

Общественную территорию на центральной площади и примыкающей к ней Первомайской улице в Салавате преобразят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.

Пешеходную зону вымостят тротуарной плиткой. Там проведут озеленение, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения. Специалисты установят входную арку, арт-объект «Салават», знак «Нулевой километр», выставочные стенды и лавки ремесленной продукции. Завершить все работы планируют в ноябре.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.