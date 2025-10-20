В Салавате благоустроят еще одну общественную территорию

Общественную территорию на центральной площади и примыкающей к ней Первомайской улице в Салавате преобразят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.