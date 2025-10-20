В Салавате благоустроят еще одну общественную территорию

Общественную территорию на центральной площади и примыкающей к ней Первомайской улице в Салавате преобразят в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Пешеходную зону вымостят тротуарной плиткой. Там проведут озеленение, смонтируют освещение и систему видеонаблюдения. Специалисты установят входную арку, арт-объект «Салават», знак «Нулевой километр», выставочные стенды и лавки ремесленной продукции. Завершить все работы планируют в ноябре.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.