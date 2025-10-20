Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи отработают шесть дней в будни вместо пяти из-за праздника

4 ноября Россия отмечает День народного единства.

Источник: Комсомольская правда

На неделе с 27 октября омичи, работающие по графику с понедельника по пятницу, будут трудиться вместо пяти дней шесть. И все ради того, чтобы потом отдыхать не два дня, а три подряд.

Причина изменения трудового календаря в последнюю (неполную) неделю октября это выходной в честь праздника, Дня народного единства. 1 ноября придется на субботу, но в итоге он будет рабочим.

Далее 2 ноября (воскресенье) будет выходным, 3 ноября — также выходным.

4 ноября это праздничный день, в течение него также намечен отдых.

Уже 5 ноября будет рабочим.

Ранее длинные выходные в Омске были в июне, тогда мы писали, как во время них будут работать поликлиники.