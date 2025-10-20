Омичи отработают шесть дней в будни вместо пяти из-за праздника

На неделе с 27 октября омичи, работающие по графику с понедельника по пятницу, будут трудиться вместо пяти дней шесть. И все ради того, чтобы потом отдыхать не два дня, а три подряд.
Причина изменения трудового календаря в последнюю (неполную) неделю октября это выходной в честь праздника, Дня народного единства. 1 ноября придется на субботу, но в итоге он будет рабочим.
Далее 2 ноября (воскресенье) будет выходным, 3 ноября — также выходным.
4 ноября это праздничный день, в течение него также намечен отдых.
Уже 5 ноября будет рабочим.
Ранее длинные выходные в Омске были в июне, тогда мы писали, как во время них будут работать поликлиники.