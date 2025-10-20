В поселке Кизнер в Удмуртии открыли модернизированную библиотеку

Кизнерскую центральную районную библиотеку в Удмуртской Республике обновили до статуса модельной в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья». Модернизированное учреждение уже начало работу, сообщили в администрации Кизнерского муниципального района.
Специалисты выполнили там капитальный ремонт: привели в порядок стены и потолки, обновили двери, заменили электрику, установили сплит-системы. Библиотеку разделили на семь тематических зон. Например, для юных читателей сделали игровое пространство с сухим бассейном, световым столиком для рисования песком и настольным футболом. А в «Интеллект-зале» будут проводить творческие встречи и тематические вечера. Обустроили также места для чтения, проведения мастер-классов и многое другое. Отметим, что учреждение посещают более 9 тысяч жителей поселка.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.