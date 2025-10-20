Болеем по новому: в России изменят правила оформления больничных листов

Согласно поправкам, оформить больничный можно будет по личному заявлению, если заболевание, травма или отравление действительно мешают выполнять трудовые обязанности. При этом перечень оснований для временной нетрудоспособности существенно расширяется. Теперь в него войдут не только болезни и травмы, но и уход за больными родственниками, помощь пожилым членам семьи, лечение в санатории, периоды беременности, карантин, усыновление и протезирование в стационарных условиях.