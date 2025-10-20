Ричмонд
Болеем по новому: в России изменят правила оформления больничных листов

Министерство здравоохранения России подготовило масштабные изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности. Новые правила, направленные на повышение гибкости и ответственности системы, вступят в силу в 2025 году.

Источник: РИА "Новости"

Согласно поправкам, оформить больничный можно будет по личному заявлению, если заболевание, травма или отравление действительно мешают выполнять трудовые обязанности. При этом перечень оснований для временной нетрудоспособности существенно расширяется. Теперь в него войдут не только болезни и травмы, но и уход за больными родственниками, помощь пожилым членам семьи, лечение в санатории, периоды беременности, карантин, усыновление и протезирование в стационарных условиях.

По словам депутата Госдумы Алексея Куринного, новые меры позволят врачам точнее оценивать состояние пациентов и снизить количество необоснованных больничных. Реформа, по его мнению, сделает систему более прозрачной и справедливой.

Кроме того, с 2026 года Министерство труда планирует увеличить максимальный размер выплат по больничным листам до 200 тысяч рублей, что примерно в полтора раза больше нынешнего лимита. Это станет ощутимой поддержкой для граждан, временно утративших трудоспособность.

Размер пособия, как и прежде, будет зависеть от стажа и уровня дохода. Например, при стаже более восьми лет и зарплате свыше 233 тысяч рублей в месяц дневная выплата может составлять около 6 тысяч рублей.

Реформа, по оценке экспертов, завершает эпоху «легких» больничных и вводит более взвешенный, но социально справедливый подход к защите трудящихся.