Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В московском районе Коньково построят новый жилой комплекс

Всего в нем запроектировано 1049 квартир с отделкой.

Современный жилой комплекс возведут в московском районе Коньково по программе реновации в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Новостройки будут находиться по адресу: микрорайон 6, зона № 2.3. На первых этажах предусмотрены помещения под магазины, аптеки, кафе и центры госуслуг. Там же будут находиться входные группы жилой части с вестибюлями, колясочными и комнатами для консьержей. Еще обустроят подземные и наземные парковочные зоны, рассчитанные более чем на 300 мест.

«В общей сложности в жилом комплексе запроектировано 1049 квартир. Все они будут сданы с отделкой, выполненной с использованием современных долговечных материалов, отвечающих стандартам программы», — отметил Иван Щербаков.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.