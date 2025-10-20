В московском районе Коньково построят новый жилой комплекс

Новостройки будут находиться по адресу: микрорайон 6, зона № 2.3. На первых этажах предусмотрены помещения под магазины, аптеки, кафе и центры госуслуг. Там же будут находиться входные группы жилой части с вестибюлями, колясочными и комнатами для консьержей. Еще обустроят подземные и наземные парковочные зоны, рассчитанные более чем на 300 мест.