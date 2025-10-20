В московском районе Коньково построят новый жилой комплекс

Современный жилой комплекс возведут в московском районе Коньково по программе реновации в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил председатель комитета столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
Новостройки будут находиться по адресу: микрорайон 6, зона № 2.3. На первых этажах предусмотрены помещения под магазины, аптеки, кафе и центры госуслуг. Там же будут находиться входные группы жилой части с вестибюлями, колясочными и комнатами для консьержей. Еще обустроят подземные и наземные парковочные зоны, рассчитанные более чем на 300 мест.
«В общей сложности в жилом комплексе запроектировано 1049 квартир. Все они будут сданы с отделкой, выполненной с использованием современных долговечных материалов, отвечающих стандартам программы», — отметил Иван Щербаков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.