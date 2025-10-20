Налоговики отслеживают переводы жителей Крыма с карты на карту

Для предотвращения мошенничества и борьбы с незаконным оборотом денежных средств все переводы с карты контролируются банками. Налоговые органы, в свою очередь, также могут запрашивать данные о переводе средств, если возникли подозрения в том, что они поступили в качестве оплаты или за оказанные услуги.
Так, крымские налоговики усилили контроль за физическими лицами, сдающими жилье в аренду, использующими нежилые помещения, продавшими коммерческую недвижимость и транспортные средства, а также за самозанятыми.
В этом году налоговые органы отправили более пяти тысяч запросов в банки, чтобы получить данные о переводах денег крымчан на карты через систему быстрых платежей. В результате этих действий удалось обнаружить сокрытые доходы на сумму свыше двух миллиардов рублей.