В деревне Абдуллино в Башкирии открыли современный медпункт

Модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Абдуллино Караидельского муниципального района Республики Башкортостан, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Его возвели при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
ФАП оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там разместили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, помещение для сотрудников, а также место для хранения медикаментов. Отмечается, что в учреждении будут обслуживать 286 человек, из которых 42 — дети.
«Открытие нового ФАПа — это важный этап в реализации наших задач по улучшению доступности и качества медицинских услуг. Современное оборудование и комфортные условия работы позволят повысить эффективность профилактики и лечения, помочь укрепить здоровье наших жителей для обеспечения долгой активной жизни», — подчеркнул главный врач Караидельской центральной районной больницы Юнир Галин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.