В деревне Абдуллино в Башкирии открыли современный медпункт

ФАП оснащен всем необходимым для оказания качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. Там разместили кабинет фельдшера, смотровую, процедурную, комнату ожидания для пациентов, помещение для сотрудников, а также место для хранения медикаментов. Отмечается, что в учреждении будут обслуживать 286 человек, из которых 42 — дети.