У РостГМУ в южной столице снова сменился руководитель

Шишов — выпускник РостГМУ, доктор медицинских наук. В 2004 году он получил диплом по специальности «Лечебное дело», а в 2006 году завершил ординатуру по специальности «Хирургия». В 2007 году он также получил юридическое образование в Кисловодском институте экономики и права. С 2011 года Шишов работает в РостГМУ, до последнего назначения занимал должность проректора по научной работе. С 2008 по 2025 год он параллельно работал в Росздравнадзоре.