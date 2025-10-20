Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У РостГМУ в южной столице снова сменился руководитель

Об этом говорится на сайте университета.

Источник: Колледж РостГМУ

Михаил Шишов назначен временно исполняющим обязанности ректора Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ).

Шишов — выпускник РостГМУ, доктор медицинских наук. В 2004 году он получил диплом по специальности «Лечебное дело», а в 2006 году завершил ординатуру по специальности «Хирургия». В 2007 году он также получил юридическое образование в Кисловодском институте экономики и права. С 2011 года Шишов работает в РостГМУ, до последнего назначения занимал должность проректора по научной работе. С 2008 по 2025 год он параллельно работал в Росздравнадзоре.

Согласно данным ЕГРЮЛ, пока ректором остается Олеся Старжинская, бывший советник главы Минздрава РФ, которая заняла эту должность в июне 2024 года. До Старжинской университетом в течение десяти лет руководил Сергей Шлык.