У РостГМУ в южной столице снова сменился руководитель

Михаил Шишов назначен временно исполняющим обязанности ректора Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ).
Шишов — выпускник РостГМУ, доктор медицинских наук. В 2004 году он получил диплом по специальности «Лечебное дело», а в 2006 году завершил ординатуру по специальности «Хирургия». В 2007 году он также получил юридическое образование в Кисловодском институте экономики и права. С 2011 года Шишов работает в РостГМУ, до последнего назначения занимал должность проректора по научной работе. С 2008 по 2025 год он параллельно работал в Росздравнадзоре.
Согласно данным ЕГРЮЛ, пока ректором остается Олеся Старжинская, бывший советник главы Минздрава РФ, которая заняла эту должность в июне 2024 года. До Старжинской университетом в течение десяти лет руководил Сергей Шлык.