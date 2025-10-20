«Салават Юлаев» купил у «Динамо» нападающего Девина Броссо

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о подписании двухлетнего контракта с канадским нападающим Девином Броссо. 30-летний хоккеист перешел из «Динамо», московский клуб получил за трансфер денежную компенсацию.
Броссо начал сезон 2025/26 в столичном клубе, где в 12 матчах набрал 5 очков (4 гола + 1 передача). Ранее канадский форвард уже выступал в КХЛ за «Куньлунь» и «Амур», проведя в лиге в общей сложности 172 матча и набрав 81 очко (54 гола + 27 передач).
Уроженец Сен-Ламбера начал профессиональную карьеру в клубе АХЛ «Бейкерсфилд», после чего продолжил выступления в Континентальной хоккейной лиге. В текущем сезоне хоккеист имеет показатель полезности «-51» и 178 штрафных минут за все игры в КХЛ.
