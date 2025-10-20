Ричмонд
РостГМУ возглавил бывший заместитель руководителя управления Росздравнадзора

Михаила Шишова назначили на пост и.о. ректора РостГМУ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону исполняющим обязанности ректора РостГМУ назначили Михаила Шишова. Соответствующая информация опубликована на сайте вуза.

Новый руководитель хорошо знает университет изнутри. Ранее в разные годы был проректором по научной работе, заведующим кафедрой медицинского права, замещал должности ассистента, доцента, профессора кафедры.

Также с 2008 по 2025 годы трудился в управлении Росздравнадзора, где замещал должности главного специалиста-эксперта, главного государственного инспектора, начальника отдела, заместителя руководителя.

Михаил Шишов — доцент, доктор медицинских наук. Он с отличием окончил Ростовский государственный медицинский университет и Кисловодский институт экономики и права. За свой труд удостоен государственных и ведомственных наград.

