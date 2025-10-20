В Оренбургской области обновят участок трассы к поселку Бердянка

Отрезок автодороги Оренбург — Беляевка на подъезде к поселку Бердянка приведут в нормативное состояние по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.
На участке протяженностью 6,7 км специалисты расширят проезжую часть, обновят дорожное покрытие и укрепят обочины. Также там установят дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесут разметку. Завершить ремонт планируют до конца 2025 года.
Подчеркивается, что на этом отрезке интенсивный трафик грузового транспорта газодобывающих предприятий. Кроме того, по нему перевозят пациентов в медучреждения Оренбурга.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.