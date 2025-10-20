В селе Новоегорьевском Алтайского края открыли модельную библиотеку

Егорьевскую межпоселенческую центральную библиотеку, которую модернизировали по модельному стандарту в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», открыли в селе Новоегорьевском Алтайского края. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
«Современные библиотеки — это комфортные общественные пространства. Несколько тысяч книг в фонде, интернет-центр, тихая зона для чтения, зона для групповой работы. Благодаря федеральной поддержке в библиотеке появилось новое оборудование. В том числе компьютеры, телевизоры, микрофоны, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности. Теперь там готовятся проводить лекции, интерактивные занятия, мастер-классы», — рассказал в своем канале в национальном мессенджере MAX губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
В обновленной библиотеке организовали современные функциональные зоны, включая места для отдыха и чтения, пространства для индивидуальной и групповой работы. Книжный фонд учреждения пополнился более чем на 2,3 тыс. изданий. Также там внедрили новые RFID-технологии для автоматизации процесса учета, поиска и выдачи литературы.
Отметим, что комфортные условия создали и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для них закупили специальные клавиатуры и другую технику.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.