В селе Новоегорьевском Алтайского края открыли модельную библиотеку

«Современные библиотеки — это комфортные общественные пространства. Несколько тысяч книг в фонде, интернет-центр, тихая зона для чтения, зона для групповой работы. Благодаря федеральной поддержке в библиотеке появилось новое оборудование. В том числе компьютеры, телевизоры, микрофоны, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности. Теперь там готовятся проводить лекции, интерактивные занятия, мастер-классы», — рассказал в своем канале в национальном мессенджере MAX губернатор Алтайского края Виктор Томенко.