Из‑за субботника в Минске 25 октября изменится расписание общественного транспорта

Общественный транспорт: новые рейсы и отмены.
В день субботника работа коммунального пассажирского транспорта будет организована по отдельному графику:
Дополнительные рейсы появятся на:
Автобусных маршрутах: № 1, 2С, 5Э, 5дЭ, 7А, 21, 25, 26, 30С, 38, 42, 50С, 54, 61, 62Э, 67, 70, 71, 73, 84, 85С, 88С, 96, 97, 100, 104, 106, 107, 112С, 115Э, 127, 135, 138, 144С, 149, 153, 159, 169, 429;
Троллейбусных маршрутах: № 3, 6, 7, 8, 10, 13, 17, 20, 22, 27, 32, 34, 41, 42, 45, 53, 77, 82;
Трамвайных маршрутах: № 1, 3, 6.
Отдельные маршруты будут следовать по буднему графику: автобусы № 7, 13, 35, 48, 66, 79, 79Д, 108, 108Д, 122Э, 125, 129, 137, 164, 179С и троллейбус № 92. Автобус № 156C будет курсировать по пятничному расписанию.
Полностью отменена работа маршрутов № 61Д, 148С и 198.
Также назначены дополнительные рейсы по пригородным направлениям:
Маршрут № 319Б/319 «Минск — Заславль»: выезд с «Площади Бангалор» в 05:27, из Заславля — в 07:00;
Маршрут № 358Б/358 «Минск — Новое Поле»: из Минска — в 04:30 и 05:30, из Нового Поля — в 05:30 и 06:45;
Маршрут № 359 «Минск — Леонтьевичи»: из Минска в 06:16, обратно — в 06:42.
Что известно о субботнике.
Проведение субботника 25 октября утверждено постановлением, подписанным премьер-министром Александром Турчиным. Половину заработанных средств направят на строительство Национального исторического музея Беларуси и его постоянной экспозиции. Остаток — в распоряжение местных властей «с возможностью их направления на конкретные объекты».
Несмотря на масштабность мероприятия, участие остаётся исключительно добровольным. Согласно постановлению Совета Министров № 194 от 1 апреля 2025 года, понятие «субботник» официально трактуется как «сознательный организованный бесплатный труд на благо общества в свободное от работы время».
Отказ от участия не влечёт дисциплинарной ответственности — это закреплено в статье 137 Трудового кодекса. Каждый работник имеет право на отдых и может сам распоряжаться выходным днём.
Требования к безопасности.
Министерство труда и социальной защиты напомнило, что участие в субботнике требует соблюдения всех норм охраны труда. Запрещено допускать к работам:
- сотрудников с признаками простуды или другими заболеваниями,
- людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения,
- неподготовленных к выполнению опасных работ,
- лиц без средств индивидуальной защиты.
Если работы проходят не на основном месте занятости, организаторы обязаны:
- провести целевой инструктаж;
- опросить работников о состоянии здоровья;
- не допускать женщин к подъёму тяжестей свыше 7 кг вручную;
- исключить возможность наезда техники и иных рисков на участках с применением механизмов.