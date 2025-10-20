Ричмонд
В Псковской области отремонтировали мост через реку Череху

Это улучшило транспортную доступность для жителей поселений Островского района.

Мост через реку Череху, расположенный на автодороге Погорелка — Воронцово — Шики в Островском районе Псковской области, капитально отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Специалисты смонтировали новые балки пролетного строения переправы, уложили на объекте асфальтовое покрытие. Также они установили перила и барьерное ограждение, обустроили современную систему водоотвода и очистные сооружения.

Ремонт сооружения позволил улучшить транспортную доступность для жителей населенных пунктов Островского района. А еще они смогут с комфортом добираться по мосту к социальным объектам, медицинским и образовательным учреждениям.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.