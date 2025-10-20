Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам напомнили о своевременной передаче показаний приборов учета

Передавать исполнителю данные нужно не позднее 25-го числа текущего расчетного периода.

Как сообщает Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, если потребитель не выполнит обязанность передачи данных учета до 25 числа, размер платы будет рассчитываться исходя из среднемесячного объема потребления.

В случае передачи показаний после установленного срока, плата рассчитывается на основе среднемесячного объема потребления, а объем коммунального ресурса переносится на следующий расчетный месяц.

Эта схема служит инструментом для стимулирования граждан к использованию индивидуальных приборов учета и своевременной передаче их показаний. Однако действующими правилами предусмотрена возможность перерасчета платы после проверки данных прибора учета, что дает потребителям шанс исправить ситуацию.