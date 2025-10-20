В Бурятии следят за состоянием 296 человек после массового отравления

Напомним, что вечером 18 октября в Улан-Удэ было зафиксировано массовое обращение людей с симптомами острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции, приобретенной в одной из местных торговых сетей. По последним данным, пострадало 89 человек, среди которых 49 детей. У 11 пострадавших лабораторно выявлен сальмонеллез. В больнице продолжают лечение 55 человек, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.