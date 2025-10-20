В Бурятии следят за состоянием 296 человек после массового отравления

В Бурятии продолжается расследование массового отравления. Как сообщили КП-Иркутск в региональном Управлении Роспотребнадзора, медики установили наблюдение за 296 людьми, контактировавшими с пострадавшими.
Напомним, что вечером 18 октября в Улан-Удэ было зафиксировано массовое обращение людей с симптомами острой кишечной инфекции после употребления готовой продукции, приобретенной в одной из местных торговых сетей. По последним данным, пострадало 89 человек, среди которых 49 детей. У 11 пострадавших лабораторно выявлен сальмонеллез. В больнице продолжают лечение 55 человек, состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное.
— Эпидемиологическое расследование выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований на производстве, где изготавливалась продукция. В связи с этим деятельность предприятия была приостановлена, а из оборота изъято 6,4 тонн готовой кулинарной продукции, находившейся в торговой сети, — отметили в Роспотребнадзоре.
Специалисты проводят масштабные лабораторные исследования, отобрав 385 проб из объектов внешней среды, включая пищевые продукты, воду, смывы и дезинфицирующие средства. Для установления полной картины происшествия Роспотребнадзор направил запросы в контролирующие органы других регионов, откуда поступало сырье для производства.
