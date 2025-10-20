Предприниматель из Башкортостана выложил космическую сумму за аренду медиафасада в Омске

В Омске появится еще один яркий медиафасад. В мэрии подвели итоги аукциона на право установки рекламного медиафасада на здании администрации Центрального округа Омска на улице Герцена. Интересно, что участник торгов выложил в три раза большую сумму, чем была заявлена изначально в рамках торгов.
Предприниматель из Башкортостана Эмиль Гадельшин заплатил в рамках торгов 15 миллионов рублей, против изначальной суммы в три миллиона. Таким образом, цена лота стала в пять раз выше начальной. Второй претендент — компания «Роял Медиа» — не прошел отбор из-за несоответствия требованиям конкурса.
Согласно условиям аукциона, на фасаде здания будет установлен медиаэкран размером 36,5 на 7,7 метра. Договор аренды планируется заключить на 10 лет. Таким образом, за десятилетний срок городской бюджет получит 150 млн рублей дохода от размещения рекламной конструкции.
