Предприниматель из Башкортостана выложил космическую сумму за аренду медиафасада в Омске

В Омске появится еще один яркий медиафасад. В мэрии подвели итоги аукциона на право установки рекламного медиафасада на здании администрации Центрального округа Омска на улице Герцена. Интересно, что участник торгов выложил в три раза большую сумму, чем была заявлена изначально в рамках торгов.