Симферопольская поликлиника № 3 переехала

Об этом сообщили в минздраве Крыма. Структурное подразделение ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3», ранее располагавшееся по адресу ул. Гоголя, д. 4а, будет функционировать в здании по адресу пр. Кирова, д. 2 (возле Центрального рынка — ред.), — говорится в сообщении. Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты — невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.