Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Симферопольская поликлиника № 3 переехала

С 20 октября Симферопольская поликлиника № 3 принимает пациентов по новому адресу.

Об этом сообщили в минздраве Крыма. Структурное подразделение ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3», ранее располагавшееся по адресу ул. Гоголя, д. 4а, будет функционировать в здании по адресу пр. Кирова, д. 2 (возле Центрального рынка — ред.), — говорится в сообщении. Прием будут вести врачи-терапевты, а также узкие специалисты — невролог, кардиолог, офтальмолог, пульмонолог, гериатр. Также будут работать кабинет профосмотров, функциональной диагностики, кабинет неотложной помощи, процедурный и прививочный кабинеты.

График работы специалистов остался прежний.

В минздраве пояснили, что при выполнении реконструкции здания медучреждения по ул. Гоголя подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства, контракты с ним расторгнуты. На данный момент указанное здание 1891 года постройки требует дополнительного обследования, — добавили в ведомстве.