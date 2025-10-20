Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко преображение родины Деда Мороза.
Путин в понедельник провел встречу с Мутко, обсуждались, в том числе, мастер-планы по развитию городов севера и Дальнего Востока.
«Родину Деда Мороза преображаете?» — уточнил президент, изучив материалы доклада.
Мутко подтвердил, что «Дом.РФ» вместе с коллегами из Вологодской области и АФК «Система» приступили к этому проекту.
Соглашение о разработке мастер-плана для Великого Устюга между ДОМ.РФ, правительством Вологодской области, администрацией Великоустюгского муниципального округа и компанией «Тематический парк “Дед Мороз” было подписано на ПМЭФ-2025.
Инициатива создания особой экономической зоны в Великоустюгском округе ранее получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает организацию круглогодичного культурно-этнографического кластера площадью 200 гектаров с востребованными объектами туристской индустрии. В результате станет возможным привлекать на родину Деда Мороза до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году.