Путин обсудил с Мутко преображение родины Деда Мороза

Путин обсудил с Мутко преображение вотчины Деда Мороза в Великом Устюге.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с гендиректором «Дом.РФ» Виталием Мутко преображение родины Деда Мороза.

Путин в понедельник провел встречу с Мутко, обсуждались, в том числе, мастер-планы по развитию городов севера и Дальнего Востока.

«Родину Деда Мороза преображаете?» — уточнил президент, изучив материалы доклада.

Мутко подтвердил, что «Дом.РФ» вместе с коллегами из Вологодской области и АФК «Система» приступили к этому проекту.

Соглашение о разработке мастер-плана для Великого Устюга между ДОМ.РФ, правительством Вологодской области, администрацией Великоустюгского муниципального округа и компанией «Тематический парк “Дед Мороз” было подписано на ПМЭФ-2025.

Инициатива создания особой экономической зоны в Великоустюгском округе ранее получила поддержку президента РФ Владимира Путина. Проект предполагает организацию круглогодичного культурно-этнографического кластера площадью 200 гектаров с востребованными объектами туристской индустрии. В результате станет возможным привлекать на родину Деда Мороза до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году.