В Петербурге создали смесь для восстановления миллионов га лесного фонда

«Вся идея в том, чтобы использовать отходы там, где их можно применить. В Красноярском крае будет своя история, в Иркутске — своя. Мы ориентируемся прежде всего на хвойные и травянистые растения. Нужны будут еще 3 года, а может и больше 3 лет, чтобы заложить новые экспериментальные участки, скорректировать новую рецептуру субстрата, дополнить его грибами для ускорения разложения — еще различные есть технологии, которые мы будем и дальше использовать и изучать», — добавил Степченко.