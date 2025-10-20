В Петербурге создали смесь для восстановления миллионов га лесного фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского Научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ) разработали технологию по созданию смеси — субстрата — для восстановления миллионов га земель лесного фонда. В субстрате используются иловые осадки сточных вод, опилки и другие коммунальные и производственные отходы, сообщил ТАСС кандидат географических наук, заместитель директора СПбНИИЛХ Александр Степченко.
«Используя иловые остатки сточных вод, мы совместно с “Сегежским ЦБК” (Сегежским целлюлозно-бумажным комбинатом — прим. ТАСС) создали технологию для рекультивации нарушенных земель на территории лесного фонда и других различных территорий. Фактически субстрат пригоден для всех почв. Это, по сути, искусственная почва, ее можно применять везде, где нужно восстановить нарушенную землю. В России миллионами гектаров измеряется площадь нарушенных земель», — сказал ТАСС Степченко.
Нарушенная земля — это территория, где не может расти или с трудом растет лес, например, разработанный карьер, в голом песке которого «с маленькой вероятностью что-то вырастет». Но если дно и откосы карьера заполнить плодородным слоем — субстратом, толщиной до нескольких метров, и посадить туда лесные культуры, то «мы быстро получим покрытую лесом площадь». В Республике Карелия институт уже заложил несколько экспериментальных грядок с посаженными сосной и елью, с открытой и закрытой корневой системой. «Мы видим, что приросты хорошие, выживаемость очень высокая, корневая система качественно развивалась, хорошо распространялась по этому субстрату», — отметил Степченко.
«Так как направление новое и оно имеет свои сложности, для каждого вида отходов в зависимости от их состояния, например степени разложения, надо будет каждый раз подбирать рецептуры. Наш институт берет отходы, их обрабатывает и смешивает, получает вещество наподобие почвогрунта — это и есть субстрат», — добавил Степченко.
Степченко уточнил в разговоре с ТАСС, что в субстрате используются иловые отходы, которые вынуждены закапывать водоканалы; опилки, которые много лет лежат на территориях лесопильных производств, и теоретически в нем можно использовать любые отходы. Создание такого субстрата — «совсем новое направление», так как им не занимался ни один из отечественных лесных институтов.
«Вся идея в том, чтобы использовать отходы там, где их можно применить. В Красноярском крае будет своя история, в Иркутске — своя. Мы ориентируемся прежде всего на хвойные и травянистые растения. Нужны будут еще 3 года, а может и больше 3 лет, чтобы заложить новые экспериментальные участки, скорректировать новую рецептуру субстрата, дополнить его грибами для ускорения разложения — еще различные есть технологии, которые мы будем и дальше использовать и изучать», — добавил Степченко.