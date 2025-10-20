Форум «Добро без границ» прошел в Кемерове

«Для диверсификации экономики Кузбасса важен любой бизнес, который запускают и развивают в нашем регионе. Особое внимание и поддержку оказываем социальным предпринимателям. Речь о компаниях, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, оказывают льготные медицинские услуги, трудоустраивают пенсионеров, многодетных родителей и других людей, которые нуждаются в поддержке», — отметил глава Кузбасса Илья Середюк.