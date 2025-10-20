Форум «Добро без границ» прошел в Кемерове

Кузбасский центр «Мой бизнес» организовал в Кемерове форум «Добро без границ» в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Участниками форума стали начинающие и действующие предприниматели, представители фондов поддержки бизнеса и финансовых институтов. Они обсудили различные виды инструментов для запуска, развития и масштабирования своего дела, а также доступные в регионе меры поддержки.
«Для диверсификации экономики Кузбасса важен любой бизнес, который запускают и развивают в нашем регионе. Особое внимание и поддержку оказываем социальным предпринимателям. Речь о компаниях, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, оказывают льготные медицинские услуги, трудоустраивают пенсионеров, многодетных родителей и других людей, которые нуждаются в поддержке», — отметил глава Кузбасса Илья Середюк.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.