Еще один вуз в Якутии присоединился к проекту «Цифровые кафедры»

Проект «Цифровые кафедры», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», запустили в Арктическом государственном институте культуры и искусств (АГИКИ), расположенном в Якутии, сообщили в учебном заведении.
«Проект “Цифровые кафедры” призван подготовить новое поколение специалистов, способных эффективно сочетать традиционные творческие компетенции с современными цифровыми технологиями. Направлен на повышение квалификации в сфере информационных технологий среди обучающихся в университетах — участниках программы “Приоритет 2030”», — заявили в АГИКИ.
Образовательный цикл проекта начался с лекции «Цифровая трансформация и ИТ-тренды». Ее слушателям прочитала директор ресурсного центра развития информационных технологий «Куб-А» Саргылана Петрова. Спикер рассказала аудитории о современных тенденциях в сфере ИТ и цифровой трансформации.
Напомним, что ранее данный проект запустили в Северо-Восточном федеральном университете. Срок обучения по программам составляет не менее девяти месяцев, при этом занятия проводятся в смешанном формате.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.