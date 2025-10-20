Фельдшерско-акушерский пункт построят в тувинском селе Ий

Жители села Ий в Тоджинском районе Тувы будут получать медпомощь в новом фельдшерско-акушерском пункте, который возводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Разрешение на строительство медучреждения было выдано в июле. На месте будущего фельдшерско-акушерского пункта пробурили скважину, залили фундамент и возвели стены. Сейчас специалисты приступили к внутренним работам.
Уточним, что в этом году в нескольких селах Тоджинского района обновляют инфраструктуру лечебных учреждений. Например, в селах Чазылары и Адыр-Кежиг строят фельдшерско-акушерские пункты, а в селе Тоора-Хем ремонтируют центральную районную больницу.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.