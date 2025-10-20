Минздрав Омской области опроверг задержку зарплат в тубдиспансере № 4

Министерство здравоохранения Омской области официально опровергло сообщения о задержке зарплат медицинским работникам в Клиническом противотуберкулезном диспансере № 4. Ранее ряд СМИ сообщили, что трудовая инспекция якобы выявила нарушения, в том числе снижение и задержку выплат врачам в первом полугодии 2025 года.
В министерстве заявили, что подобная проверка в указанный период не проводилась, а сам диспансер функционирует в штатном режиме.
«Клинический противотуберкулезный диспансер № 4 выплачивает начисленную заработную плату в полном объеме и своевременно. Фактов лишения зарплат или сокращения рабочих мест не зафиксировано», — пояснили в Минздраве изданию NGS55.RU.
По словам представителей ведомства предостережение, вызвавшее общественный резонанс, было сформировано автоматически в рамках профилактической системы мониторинга. При этом алгоритм не учитывает такие факторы, как уход сотрудников в отпуск или на больничный, увольнения, а также колебания объемов медицинской помощи, все эти факторы могут влиять на размер начисленной зарплаты.
«Подобные предостережения направляются учреждениям в целях предупреждения возможных нарушений, а не как констатация факта», — уточнили в министерстве.
