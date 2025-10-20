Минздрав Омской области опроверг задержку зарплат в тубдиспансере № 4

По словам представителей ведомства предостережение, вызвавшее общественный резонанс, было сформировано автоматически в рамках профилактической системы мониторинга. При этом алгоритм не учитывает такие факторы, как уход сотрудников в отпуск или на больничный, увольнения, а также колебания объемов медицинской помощи, все эти факторы могут влиять на размер начисленной зарплаты.