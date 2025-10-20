Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области

Карантин по бешенству ввели в двух населенных пунктах Нижегородской области и сняли в трех. Соответствующие указы подписаны губернатором региона.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Так, карантин установлен в селе Салганы Краснооктябрьского муниципального округа и в поселке Петровский Воротынского муниципального округа.

Ранее в этих населенных пунктах выявили бешенство у лисы и собаки. Эпизоотическими очагами признаны личные подсобные хозяйства граждан. На время действия карантина в очаге запрещены лечение восприимчивых животных, их перемещение, ввоз и вывоз (за исключением вакцинированных в течение последних 179 дней), а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности.

Также ограничен доступ посторонних лиц. В рамках карантина на всей территории населенных пунктов запрещено проведение выставок, ярмарок и других мероприятий с участием животных, а также вывоз восприимчивых животных, кроме случаев убоя или наличия вакцинации, подтверждённой в установленные сроки. В обоих случаях действие карантинных мер распространяется на отношения, возникшие с 9 октября 2025 года.

Одновременно с этим с 10 октября 2025 года снят карантин по бешенству животных на следующих территориях: часть Городца, ограниченная улицами Орджоникидзе, Осоавиахимовский переулок, Баженова, Белинского, Республиканская и микрорайоном Фурмановский (карантин там вводили 10 апреля); деревня Котельницы в Чкаловском округе, где ограничительные меры действовали с июля; поселок Пильна Пильнинского муниципального округа, в котором также в июле ввели карантин.

Ранее сообщалось, что карантин по африканской чуме свиней сняли в Воскресенском районе.