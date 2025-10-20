Карантин по бешенству ввели в округах Нижегородской области

Ранее в этих населенных пунктах выявили бешенство у лисы и собаки. Эпизоотическими очагами признаны личные подсобные хозяйства граждан. На время действия карантина в очаге запрещены лечение восприимчивых животных, их перемещение, ввоз и вывоз (за исключением вакцинированных в течение последних 179 дней), а также охота, за исключением мероприятий по регулированию численности.