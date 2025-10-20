В Кунгуре Пермского края очистили левый берег реки Сылвы

Осенний субботник в ходе реализации экологической акции «ПРОуборка» состоялся в городе Кунгуре в Пермском крае. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации Кунгурского муниципального округа.
Уточним, что субботники по этой акции проводят два раза в год, весной и осенью. Территорию для уборки определяет местная администрация. Участникам субботников предоставляют мешки и перчатки, а также памятные сувениры с атрибутикой акции.
В этот раз в Кунгуре от мусора очистили левый берег реки Сылвы. Работы провели на участке между машзаводским мостом и кожвендиспансером. Собранные отходы были вывезены на полигон.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.